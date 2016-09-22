Перевод резюме на английский язык

Необходимо перевести и литературно оформить текст, чтобы красиво выглядел. Текст из настольной игры "Ярость Дракулы", связанный с книгой и фильмом Брэма Стокера, то есть необходимо разбираться немного в данной тематике. В файле идёт письмо и название карт с ...