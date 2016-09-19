Перевод юридического текста с русского на английский

[b]Заказ закрыт. Всем спасибо за заявки и извините за беспокойство. На данный момент [u]нашли японца[/u]. Но, возможно, нужен будет ещё сотрудник, и тогда рады будем рассмотреть подробнее все заявки и пообщаться.[/b] Нужен переводчик с русского на ...