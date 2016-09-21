Перевод текста с русского на английский

Только из Украины , оплата Приватбанк или Paypal Перевести текст. Срок до 05 ноября. Подсчитайте все слова и напишите мне полную сумму.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен перевод небольшого текста до 2000 зн.
В перспективе несколько текстов.
Оплата только на рублёвые кошельки (ЯД, QIWI, WMR)
- Похожие заказы
- Переводы24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть текст на английском, 1126 знаков с пробелами. Тематика - верстка сайтов. Нужно проверить его на грамотность, и при необходимости внести изменения. Изменения нужно вносить через Рецензирование в Word, чтобы я смогла потом принять или отклонить ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Требуется технический переводчик немецкого языка для долгосрочного сотрудничества. По большей части необходимо переводить техническую документацию на промышленное оборудование в машиностроительной и нефтегазовой отраслях. Необходимые профессиональные качества: 1. Способность понимать суть текстов и соблюдать специальную терминологию. 2. Грамотность, в ...Переводы20 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо перевести инструкцию с Английского на русский с сохранением структуры текста и картинок. Оригинальный файл в формате PDF, готовый файл должен быть в таком же формате. Файл залил на Яндекс диск: https://yadi.sk/i/gfySX5SvvUpWV Поскольку прикрепить не удалось.Переводы21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо знание не просто немецкого, а баварского диалекта. Вы должны свободно читать/переводить/писать тексты на тематику "аварийное открытие замков". Пример - http://www.schluesseldienst-bauer.de/ Более подробное ТЗ - в ЛС.Переводы2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, есть задание по переводу файлов с польского на русский. ТЗ ниже Это курсы подготовки водителей. 200-250 папок. В каждой папке 3 файла - аудио, ворд(тексты к слайдам. Объем файла от двух строчек до 900 знаков ...Переводы5 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте Необходимо перевести резюме на английский язык. Тематика: ИТ, Веб дизайн Обьем около 6тис символов Просьба оставлять заявки людей у кого есть опыт.Завершен7 лет назад
Нужно перевести резюме экономической тематики (бизнес-аналитик). 2 страницы А4.Переводы10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Необходимо грамотно перевести некоторое пункты договора с русского на английский. Текста немного примерно лист А4Переводы41 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужен перевод одностраничного сайта визитки с английского на украинскую версию под "ключ" (ftp доступ к сайту дам). Перевод должен быть грамматически и лексически грамотен.Завершен7 лет назад