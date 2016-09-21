Вычитка текста на английском

Только из Украины , оплата Приватбанк или Paypal Перевести текст. Срок до 05 ноября. Подсчитайте все слова и напишите мне полную сумму.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть текст на английском, 1126 знаков с пробелами. Тематика - верстка сайтов.
Нужно проверить его на грамотность, и при необходимости внести изменения. Изменения нужно вносить через Рецензирование в Word, чтобы я смогла потом принять или отклонить их.
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