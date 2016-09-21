Вычитка текста на английском

Есть текст на английском, 1126 знаков с пробелами. Тематика - верстка сайтов.

Нужно проверить его на грамотность, и при необходимости внести изменения. Изменения нужно вносить через Рецензирование в Word, чтобы я смогла потом принять или отклонить их.