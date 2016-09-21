Вычитка текста на английском

ПереводыЗавершен3 заявки167 просмотров
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Есть текст на английском, 1126 знаков с пробелами. Тематика - верстка сайтов.

Нужно проверить его на грамотность, и при необходимости внести изменения. Изменения нужно вносить через Рецензирование в Word, чтобы я смогла потом принять или отклонить их.

7 лет назад
Hlloe
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
alex_larin22
Александр 
72 годаЧили
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Замечательный исполнитель. Работа была проделана очень быстро и качественно, все пожелания были строго соблюдены. Обязательно обращусь в будущем. Если вы хотите идеальной работы, это тот человек, который вам нужен. Рекомендую!
Заказчик четко оговорил ТЗ и весьма оперативен на feedback при необходимости уточнений. Спасибо.
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