Переводы в языковых парах: англ/рус; рус/англ; рус/исп; исп./англ. Копирайтинг на рус., англ., исп. Стаж 36 лет.

Ларин Александр Георгиевич, 69лет, дата рожд. 5 января 1951г. Место жительства г. Манагуа, Никарагуа. Образование: Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва. Опыт работы переводчиком английского и испанского языков 36 лет. Знание языков: русский - родной; украинский - свободно владею; английский - свободно владею; испанский - свободно владею; китайский - читаю со словарем. 2016г. - 2019: "American Forestry Technologies, LLC", Никарагуа. Переводчик английского и испанского языков. 1995г. - 2016г.: АО "TERMINAL PLUS S/A", Никарагуа. Переводчик английского и испанского языков. 1987г. - 1990г. ПО "ЗАРУБЕЖНЕФТЕГАЗСТРОЙ", Кувейт, Иордания. Переводчик английского языка. Внештатный переводчик англ. яз. - госпиталь г. Fahahil, Кувейт. 1987г.: ПО "ЗАРУБЕЖНЕФТЕГАЗСТРОЙ", Ливия. Переводчик англ. языка. Внештатный переводчик англ. яз. - городская клиника г. Sirt. 1982г. - 1987г. НПО "ТЕМП", Украина. Переводчик англ. языка. 1978г. - 1982г. (МО СССР), Уганда, Кения, Эфиопия. Военный переводчик англ. языка. Переводчик в военном госпитале Лион, г. Аддис-Абеба, Эфиопия.