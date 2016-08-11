alex_larin22

Александр alex_larin22

 
74 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Переводы в языковых парах: англ/рус; рус/англ; рус/исп; исп./англ. Копирайтинг на рус., англ., исп. Стаж 36 лет.

Ларин Александр Георгиевич,  69лет, дата рожд. 5 января 1951г. Место жительства г. Манагуа, Никарагуа.  Образование: Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва. Опыт работы переводчиком английского и испанского языков 36 лет. Знание языков: русский - родной; украинский - свободно владею; английский - свободно владею; испанский - свободно владею; китайский - читаю со словарем. 2016г. - 2019: "American Forestry Technologies, LLC", Никарагуа. Переводчик английского и испанского языков. 1995г. - 2016г.: АО "TERMINAL PLUS  S/A", Никарагуа. Переводчик английского и испанского языков. 1987г. - 1990г. ПО "ЗАРУБЕЖНЕФТЕГАЗСТРОЙ", Кувейт, Иордания. Переводчик английского языка. Внештатный переводчик англ. яз. -  госпиталь г. Fahahil, Кувейт. 1987г.: ПО "ЗАРУБЕЖНЕФТЕГАЗСТРОЙ", Ливия. Переводчик англ. языка. Внештатный переводчик англ. яз. - городская клиника г. Sirt. 1982г. - 1987г. НПО "ТЕМП", Украина. Переводчик англ. языка. 1978г. - 1982г. (МО СССР),  Уганда, Кения, Эфиопия. Военный переводчик англ. языка. Переводчик в военном госпитале Лион, г. Аддис-Абеба,  Эфиопия.

Отзывы заказчиков

Nataliya77
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Технические переводы с русского на английский
Александр - очень хороший, знающий переводчик. Но, к сожалению, у заказчика были совершенно другие представления в области нефтяной терминологии. Здесь не было ни моей, ни его вины.
Наталья, мы с Вами помогли заказчику в понимании процессов в тексте заказа, а он принял это несколько экзотически. Главное, мы выполнили работу на высоком уровне. Вы отлично выполняете постановку ТЗ, спасибо, приятно работать с Вами.
Ответный отзыв
Hlloe
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Вычитка текста на английском
Замечательный исполнитель. Работа была проделана очень быстро и качественно, все пожелания были строго соблюдены. Обязательно обращусь в будущем. Если вы хотите идеальной работы, это тот человек, который вам нужен. Рекомендую!
Заказчик четко оговорил ТЗ и весьма оперативен на feedback при необходимости уточнений. Спасибо.
Ответный отзыв
Monica
41 год
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 отзывов
$1
10 баллов
9 лет назад
Вычитка текста на английском языке
Все было выполнено своевременно. Сотрудничеством довольна, спасибо
Четкость в постановке задач, своевременная оплата выполненной работы.Приятно работать!
Ответный отзыв
Переводы
3 отзыва
$3/час
от $3от 2 часов
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