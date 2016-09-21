Перевод с польского

Здравствуйте, есть задание по переводу файлов с польского на русский. ТЗ ниже

Это курсы подготовки водителей. 200-250 папок. В каждой папке 3 файла - аудио, ворд(тексты к слайдам. Объем файла от двух строчек до 900 знаков (таких очень мало), есть пустые, часть повторяется. Оценить по знакам все это нереально.) и графический. Аудио нас не интересует. Переводим Ворд и то, что на картинке (если картинка содержит надписи). В Ворде оставляем польский текст внизу, вверху размещаем перевод. форматирование сохраняем. Если на картинке есть текст - пишем в Вордовском файле "Рис. .... и далее перевод. Если это таблица - делаем таблицу, если это схема - делаем таблицу в которой примерно располагаем надписи как на схеме.

Каждая папка - 35 р, если перевод, если просто копировать (т.к. часть материала повторяется), то 10 р..

Сроки - 26 сентября, максимум 27.

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