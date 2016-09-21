Сделать перевод инструкции с Английского

Только из Украины , оплата Приватбанк или Paypal Перевести текст. Срок до 05 ноября. Подсчитайте все слова и напишите мне полную сумму.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перевести инструкцию с Английского на русский с сохранением структуры текста и картинок.
Оригинальный файл в формате PDF, готовый файл должен быть в таком же формате.
Файл залил на Яндекс диск: https://yadi.sk/i/gfySX5SvvUpWV
Поскольку прикрепить не удалось.
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