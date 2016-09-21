Сделать перевод инструкции с Английского

ПереводыЗакрыт21 заявка254 просмотра
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Необходимо перевести инструкцию с Английского на русский с сохранением структуры текста и картинок.

Оригинальный файл в формате PDF, готовый файл должен быть в таком же формате.

Файл залил на Яндекс диск: https://yadi.sk/i/gfySX5SvvUpWV

Поскольку прикрепить не удалось.

7 лет назад
xoka2
Роман 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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