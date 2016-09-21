Технический перевод. Немецкий язык

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Здравствуйте!
Требуется технический переводчик немецкого языка для долгосрочного сотрудничества.
По большей части необходимо переводить техническую документацию на промышленное оборудование в машиностроительной и нефтегазовой отраслях.
Необходимые профессиональные качества:
1. Способность понимать суть текстов и соблюдать специальную терминологию.
2. Грамотность, в т.ч. стилистическая.
3. Пунктуальность и быстрота реакции на запросы.
В ответе прошу обозначить:
1. Наличие опыта работы, связанного с указанными отраслями.
2. Вашу степень занятости как переводчика (полная, частичная).
3. Расценки на перевод за 1800 знаков с пробелами.
В качестве небольшого теста к ответу прошу приложить перевод следующего текстового фрагмента:
EINFETTEN
Alle 6 Monatemüssen folgende Schmierungen vorgenommen werden:
- Reinigung und Einfettung derGewindespindeln, der Gewindespindelführungen, der Lager
und derDrehkränze der Drehvorrichtungen über die entsprechenden Fettnippel
- kontrollieren Sie, dass alle bewegtenTeile sauber und eingefettet sind.
Um zu denFettnippel und zum einfetten zu gelangen müssen die Schutzvorrichtungen
entfernt werden, indem dieBefestigungsschrauben abgenommen werden; wenn die Einfettarbeiten
abgeschlossensind, setzen Sie alle abgenommenen Schutzvorrichtungen wieder ein und
befestigen Sie sie an ihremPlatz mit den dafür vorgesehenen Schrauben.
Благодарю вас за ответы.
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