Технический перевод. Немецкий язык

Здравствуйте, есть задание по переводу файлов с польского на русский. ТЗ ниже Это курсы подготовки водителей. 200-250 папок. В каждой папке 3 файла - аудио, ворд(тексты к слайдам. Объем файла от двух строчек до 900 знаков ...