Технический перевод. Немецкий язык

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Здравствуйте!

 

Требуется технический переводчик немецкого языка для долгосрочного сотрудничества.

 

По большей части необходимо переводить техническую документацию на промышленное оборудование в машиностроительной и нефтегазовой отраслях.

 

Необходимые профессиональные качества:

1. Способность понимать суть текстов и соблюдать специальную терминологию.

2. Грамотность, в т.ч. стилистическая.

3. Пунктуальность и быстрота реакции на запросы.

 

В ответе прошу обозначить:

1. Наличие опыта работы, связанного с указанными отраслями.

2. Вашу степень занятости как переводчика (полная, частичная).

3. Расценки на перевод за 1800 знаков с пробелами.

 

В качестве небольшого теста к ответу прошу приложить перевод следующего текстового фрагмента:

EINFETTEN

Alle 6 Monatemüssen folgende Schmierungen vorgenommen werden:

- Reinigung und Einfettung derGewindespindeln, der Gewindespindelführungen, der Lager

und derDrehkränze der Drehvorrichtungen über die entsprechenden Fettnippel

- kontrollieren Sie, dass alle bewegtenTeile sauber und eingefettet sind.

Um zu denFettnippel und zum einfetten zu gelangen müssen die Schutzvorrichtungen

entfernt werden, indem dieBefestigungsschrauben abgenommen werden; wenn die Einfettarbeiten

abgeschlossensind, setzen Sie alle abgenommenen Schutzvorrichtungen wieder ein und

befestigen Sie sie an ihremPlatz mit den dafür vorgesehenen Schrauben.

 

Благодарю вас за ответы.

7 лет назад
hobotation
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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