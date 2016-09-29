Перевод презентации 70 слайдов (англ-рус)

Необходимо перевести презентацию на техническую/технологическую тематику и оформить её в двуязычном формате (русский и английский варианты текста на каждом слайде).

Основная тематика - валидация фармацевтических производств, фармакопея, чистые среды.

Половина презентации текстовая, как слайд 3 и 4, оставшаяся половина - картинки и небольшие тексты, как слайды 1 и 2.