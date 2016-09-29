Перевод презентации 70 слайдов (англ-рус)

ПереводыЗавершен21 заявка292 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перевести презентацию  на техническую/технологическую тематику и оформить её в двуязычном формате (русский и английский варианты текста на каждом слайде).

Основная тематика - валидация фармацевтических производств, фармакопея, чистые среды.

Половина презентации текстовая, как слайд 3 и 4, оставшаяся половина - картинки и небольшие тексты, как слайды 1 и 2.

7 лет назад
KonstantinVB
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
n_kulakovskaya
Анастасия 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$65
2 дня
Анастасия качетвенно и в срок выполнила работу. Не побоялась сложной фармацевтической терминологии и при этом перевод получился качественный. Приятно работать с человеком ответственным и профессиональным!
Спасибо за интересный проект! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Перевод на английский язык

    Здравствуйте, требуется профессиональный перевод на английский язык (британский) Текста с сайта около 7-15к символов, тематика бизнес (о компании, соглашения и т.д.)  Обязательно указать цену за кол. знаков

    Переводы40 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптивный перевод с английского языка

    $400

    Разыскиваются хорошие переводчики для работы над проектом. [b]Цель:[/b] качественный, литературный и адаптивный перевод с английского на русский статей общей тематики. Необходимо прочитать предложенный текст, выбрать для перевода те части, которые соответствуют нашим реалиям (и/или адаптировать тот текст, ...

    Переводы67 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вычитка текста на английском

    Есть текст на английском, 1126 знаков с пробелами. Тематика - верстка сайтов. Нужно проверить его на грамотность, и при необходимости внести изменения. Изменения нужно вносить через Рецензирование в Word, чтобы я смогла потом принять или отклонить ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Технический перевод. Немецкий язык

    Здравствуйте!   Требуется технический переводчик немецкого языка для долгосрочного сотрудничества.   По большей части необходимо переводить техническую документацию на промышленное оборудование в машиностроительной и нефтегазовой отраслях.   Необходимые профессиональные качества: 1. Способность понимать суть текстов и соблюдать специальную терминологию. 2. Грамотность, в ...

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать перевод инструкции с Английского

    Необходимо перевести инструкцию с Английского на русский с сохранением структуры текста и картинок. Оригинальный файл в формате PDF, готовый файл должен быть в таком же формате. Файл залил на Яндекс диск: https://yadi.sk/i/gfySX5SvvUpWV Поскольку прикрепить не удалось.

    Переводы21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется копирайтер, пишущий на немецком языке

    Необходимо знание не просто немецкого, а баварского диалекта. Вы должны свободно читать/переводить/писать тексты на тематику "аварийное открытие замков". Пример - http://www.schluesseldienst-bauer.de/  Более подробное ТЗ - в ЛС.

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевод с польского

    Здравствуйте, есть задание по переводу файлов с польского на русский. ТЗ ниже Это курсы подготовки водителей. 200-250 папок. В каждой папке 3 файла - аудио, ворд(тексты к слайдам. Объем файла от двух строчек до 900 знаков ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевод резюме на английский язык

    Здравствуйте Необходимо перевести резюме на английский язык. Тематика: ИТ, Веб дизайн Обьем около 6тис символов Просьба оставлять заявки людей у кого есть опыт.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад