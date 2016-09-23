Перевести статью на английский. Тематика - веб-разработка

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Требуется специалист для перевода статьи на тему веб-разработки.
Размер статьи - 5100 знаков
Сама статья - http://webshake.ru/post/40
Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения жирным шрифтом) в формате .doc/.docx
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