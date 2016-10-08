Выполню качественно переводы с итальянского на русский и с русского на итальянский.
Постоянно проживаю в Италии. Есть опыт работы с переводами.
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель! Было очень приятно работать. Точно, ясно, вежливо и своевременно. Качество - на высоте. Обязательно будем обращаться еще.
Ответный отзыв
Игорь-добросовестный и ответственный заказчик, с которым приятно работать: четкая постановка задачи, мгновенная оплата, оперативная связь. Спасибо за заказ. Рекомендую!
$25
10 баллов
9 лет назад
Наталья работает быстро и качественно! Цена тоже порадовала. Желаю успехов на веблансе
Ответный отзыв
Благодарю Алексея за интересный заказ. Приятное сотрудничество и своевременная оплата! Рекомендую.