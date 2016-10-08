nat-toni

Наталья Сущенко nat-toni

 
49 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Выполню качественно переводы с итальянского на русский и с русского на итальянский. 

Постоянно проживаю в Италии. Есть опыт работы с переводами.

Отзывы заказчиков

Igor77Astakhov
Игорь 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Перевести 10 страниц текста с русского на итальянский язык
Отличный исполнитель! Было очень приятно работать. Точно, ясно, вежливо и своевременно. Качество - на высоте. Обязательно будем обращаться еще.
Игорь-добросовестный и ответственный заказчик, с которым приятно работать: четкая постановка задачи, мгновенная оплата, оперативная связь. Спасибо за заказ. Рекомендую!
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Alexx535
Алексей 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Перевод с русского на итальянский с добавлением ключевых слов.
Наталья работает быстро и качественно! Цена тоже порадовала. Желаю успехов на веблансе
Благодарю Алексея за интересный заказ. Приятное сотрудничество и своевременная оплата! Рекомендую.
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