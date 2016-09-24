Требуется специалист для перевода статьи на тему веб-разработки. Размер статьи - чуть меньше 1000 знаков Сама статья - [url=http://webshake.ru/post/40]https://webshake.ru/post/33[/url] Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения жирным шрифтом) в формате .doc/.docx Оплата только через безопасные сделки weblancer.
Перевести статью на английский. Тематика - администрирование сервера
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Требуется специалист для перевода статьи на тему администрирования сервера.
Размер статьи - 900 знаков
Сама статья - https://webshake.ru/post/83
Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения жирным шрифтом) в формате .doc/.docx
Оплата только через безопасные сделки weblancer.
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