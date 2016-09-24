Перевод статьи о веб-разработке на английский.

ПереводыЗавершен2 заявки154 просмотра
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Требуется специалист для перевода статьи на тему веб-разработки.

Размер статьи - чуть меньше 1000 знаков

Сама статья - https://webshake.ru/post/33

Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения жирным шрифтом) в формате .doc/.docx

Оплата только через безопасные сделки weblancer.

7 лет назад
aivashkevich
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
annie_st
Анна 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 дней назад
7 лет назад
$3
1 день
Работаю с человеком не в первый раз, всё выполнено в срок и на отличном уровне. Рекомендую как отличного специалиста!
Большое спасибо Артёму за заказ! Все на высшем уровне - коммуникация, оплата, постановка задачи. Рекомендую всем коллегам-фрилансерам и с удовольствием сама продолжу сотрудничество.
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