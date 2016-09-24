Перевод текста (информация о компании)

Требуется специалист для перевода статьи на тему веб-разработки. Размер статьи - чуть меньше 1000 знаков Сама статья - [url=http://webshake.ru/post/40]https://webshake.ru/post/33[/url] Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения жирным шрифтом) в формате .doc/.docx Оплата только через безопасные сделки weblancer.