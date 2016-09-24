Перевод текста (информация о компании)

ПереводыЗавершен6 заявок192 просмотра
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Требуется специалист для перевода небольшого текста.

Размер - 1700 знаков. Текст в приложении.

Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования в формате .doc/.docx

Оплата только через безопасные сделки weblancer.

7 лет назад
aivashkevich
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
bnm743ld
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$5
1 день
Качественный перевод в срок, рекомендую как хорошего специалиста!
Прекрасно сработались, очень хороший заказчик, задача поставлена чётко, мгновенная оплата. Рекомендую!
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