Перевод статьи о веб-разработке на английский.

ПереводыЗавершен4 заявки232 просмотра
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Требуется специалист для перевода статьи на тему веб-разработки.

Размер статьи -3800 знаков

Сама статья - http://webshake.ru/post/93

Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения жирным шрифтом) в формате .doc/.docx

Оплата только через безопасные сделки weblancer.

7 лет назад
aivashkevich
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
annie_st
Анна 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 дней назад
7 лет назад
$12
1 день
Благодарен исполнителю за качественный перевод, работаю не в первый раз, рекомендую к сотрудничеству!
Очередной проект выполнен и все, как всегда, замечательно! Рекомендую всем работу с Артёмом и с удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем! Спасибо!
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