Ищу переводчика на французский.

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нужен переводчик на французский, у которого есть свободное время в ближайшее выходные. Тематика - общая, несложная. Цена за проект - 500 руб.
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