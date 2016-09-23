Выполнение перевода, 30 страниц, анг-рус, несложный договор

От вас стоимость. Текст взят здесь [url=https://www.youtube.com/watch?v=c5lmwSBTQp4]https://www.youtube.com/watch?v=c5lmwSBTQp4[/url] от вас цена. [b]без стоимости[/b] за выполнения работы [b]не рассматриваю[/b]. Стоимость за 1000 знаков меня не интересует. Перевод из переводчика тоже не нужен. Оплата желательна по привату.