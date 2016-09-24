Переводчик с хорошием знанием английского и Wordpress

ПереводыЗакрыт14 заявок246 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется качественно перевести и желательно сразу опубликовать на сайте работающем на Wordpress статью https://colorlib.com/wp/best-portfolio-wordpress-themes/

От вас:

- укажите, насколько хорошее владеете английским

- есть ли опыт работы с Wordpress

- стоимость работы

WordPress
7 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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