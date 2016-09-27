Перевод статьи на английский. Тематика - веб-разработка

ПереводыЗавершен8 заявок333 просмотра
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Требуется специалист для перевода небольшого текста.

Размер - 500 знаков. Сама статья - https://webshake.ru/post/451

Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования в формате .doc/.docx

Оплата только через безопасные сделки weblancer.

Варианты без конечной стоимости не рассматриваю!

7 лет назад
aivashkevich
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
bnm743ld
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$2
1 день
Быстро, качественно. Рекомендую!
Как всегда, приятно работать. Надеюсь, будем сотрудничать дальше.
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