«Перевод на англ. 1 страница»

Перевести небольшой монолог с английского языка на русский. Продолжительность монолога 5 минут. Простой и легкий текст, на уровне начальной школы. Тематика: Дед мороз поздравляет ребенка с новым годом. Вы прослушиваете монолог и стенографируете его на русском языке ...