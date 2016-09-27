Требуется выполнить перевод несложного договора, 30 страниц, анг-рус. Прошу фрилансера указывать в сообщении ставка за 1800 знаков с пробелами.
Перевод статьи на английский. Тематика - безопасность, веб-разработка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист для перевода статьи на тему программирования.
Размер - 1900 знаков. Сама статья: http://webshake.ru/post/175
Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования в формате .doc/.docx
Оплата только через безопасные сделки weblancer.
Варианты без конечной стоимости не рассматриваю!
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