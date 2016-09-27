Перевод статьи на английский. Тематика - безопасность, веб-разработка

Требуется специалист для перевода статьи на тему программирования. Размер - 5300 знаков. Сама статья - http://webshake.ru/post/139 Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования в формате .doc/.docx Оплата только через безопасные сделки weblancer. Варианты без конечной стоимости не рассматриваю!