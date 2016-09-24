Перевод с русского на английский.

Требуется специалист для перевода статьи на тему программирования. Размер - 1900 знаков. Сама статья: http://webshake.ru/post/175 Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования в формате .doc/.docx Оплата только через безопасные сделки weblancer. Варианты без конечной стоимости не рассматриваю!