romanov84

Илья romanov84

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нужен программист на php, JavaScript, MySQL для доработки сайта на DLE
DLEJavaScriptMySQLPHP
В целом сотрудничеством доволен. Оплачено вовремя, все хорошо, рекомендую.
Отличный исполнитель. Очень качественно и быстро работа была сделана. Рекомендую!
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