Здравствуйте! Есть музыкальный сайт на DLE 11.1. 1. Нужно что бы песни автоматически прокручивались вперёд с сайта. К примеру этот плейлист, если включить первую песню - по окончание песни не меняется ...
- $30Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый вечер! Есть сайт который работает на DataLife Engine (DLE), нужен человек знающий php, JavaScript, MySQL для доработки этого сайта. Работа в свободное время. Оплата по договорённости.Жду ваших предложений. Спасибо!Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый вечер! Нужен программист на PHP, JavaScript, MySQL для доработки одного сайта. Сайт работает на базе движка DataLife Engine (DLE). Версия DLE: 10.6 Посмотрите ТЗ, там указанно что нужно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $15
Добрый вечер! Посмотрите ТЗ что бы понять что нужно сделать. Важно: нужно сделать как можно быстрее. Быстрая работа - быстрая оплата. Версия DLE: 10.6 ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $2
Добрый день! Нужно перевести текст на игровую тематику с русского на китайский. Кол-во символов с пробелами: 1906 Кол-во символов без пробелов: 1616 Кол-во слов: 282Переводы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1
Добрый день! Нужно перевести текст на игровую тематику с русского на английский. Кол-во символов с пробелами: 1906 Кол-во символов без пробелов: 1616 Кол-во слов: 282 Оплата только через PayPal.Переводы10 заявокЗакрыт9 лет назад