Перевод с английского на русский

Добрый день!

Нужен перевод несложного текста с английского языка на русский. Текст посвящен путешествиям и как к ним подготовиться. Мне нужен действительно качественный хороший перевод, так как статья будет опубликована на сайте.

Хочется найти опытного и надежного исполнителя.

В заявке укажите пожалуйста вашу ставку - такие ответы будут рассматриваться в первую очередь, спасибо.