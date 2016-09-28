Pdf -> latex

Требуется выполнить перевод бразильского сериала с португальского на русский, бюджет серии не большой, но зато количество серий 150. Со временем возможно увеличение оплаты
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно pdf файл переписать с помощью языка latex.
перевести используя TeXstudio (например).
подключить библиографию, формулы, а графики можно картинками.
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