Перевод сериала с португальского на русский

$8
ПереводыЗакрыт7 заявок251 просмотр
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Требуется выполнить перевод бразильского сериала с португальского на русский, бюджет серии не большой, но зато количество серий 150. Со временем возможно увеличение оплаты

7 лет назад
Amaliya94
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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