Технический перевод с английского на русский

Требуется перевести фанфик с английского на русский Оплата за каждую главу 10 руб за / 1к знаков или по 110 руб за главу (оплата сразу после перевода каждой главы) - Qiwi, яндекс, вебмани или сб карты. Объем ...
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Оперативно выполнить несложный технический перевод (за несколько часов). Оплата возможна или на кошелек яндекс деньги или на карту украинского банка. Текст во вложении. Пожалуйста указывайте стоимость работы.
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