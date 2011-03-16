Finn2007

Виталий Ермаков Finn2007

 
42 годаБеларусь/Глуск
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Быстро, качественно, недорого

Закончил Минский Государственный Лингвистический Университет. Занимаюсь профессиональными переводами в разных областях. Большой опыт работы с техническими переводами (10 лет).

Отзывы заказчиков
birh07
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Технический перевод с английского на русский
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую Виталия как ответственного и надежного исполнителя.
Отличный заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
tranclater
Генри 
54 годаИспания
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов
$90
10 баллов
11 лет назад
Перевод мануала линии производства (технический)
Быстро и качественно
Отличный заказчик! Задачи поставлены четко - оплата оперативно. Рекомендую.
Ответный отзыв
gramo
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Сделать грамотно и правильно перевод на англ.
Сделал все быстро и правильно!
Приятный заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
2k9software
Сергей 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Перевод рус. описания программы на английский язык
Виталий ответственный человек. Приятно работать с такими. Без всяких выкрутасов и лишних вопросов выполнил работу на все 10 баллов! Рекомендую пользоваться его услугами!
Порядочность. Своевременная оплата.
Ответный отзыв
webreferat
Филлип 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
$2
10 баллов
13 лет назад
Перевод на английский
Рекомендуем!
Оперативный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Филлипом.
Ответный отзыв
Переводы
8 отзывов
от $2
от 1 часа
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