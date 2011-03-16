Быстро, качественно, недорого
Закончил Минский Государственный Лингвистический Университет. Занимаюсь профессиональными переводами в разных областях. Большой опыт работы с техническими переводами (10 лет).
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую Виталия как ответственного и надежного исполнителя.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую.
$90
10 баллов
11 лет назад
Быстро и качественно
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Задачи поставлены четко - оплата оперативно. Рекомендую.
$6
10 баллов
12 лет назад
Сделал все быстро и правильно!
Ответный отзыв
Приятный заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую!
$3
10 баллов
12 лет назад
Виталий ответственный человек. Приятно работать с такими. Без всяких выкрутасов и лишних вопросов выполнил работу на все 10 баллов! Рекомендую пользоваться его услугами!
Ответный отзыв
Порядочность. Своевременная оплата.
$2
10 баллов
13 лет назад
Рекомендуем!
Ответный отзыв
Оперативный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Филлипом.
Переводы
8 отзывов
от $2
от 1 часа
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