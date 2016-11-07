Перевести статью компьютерной тематики с русского на английский

ПереводыЗавершен23 заявки310 просмотров
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Нужен грамотный исполнитель для перевода статьи по ошибке Windows с русского на английский язык.

Общий размер статьи 15 000 символов без пробела.

Нужен переводчик имеющий опыт в переводе ошибок Windows, в играх и софта. В заявке указывайте сразу общую сумму за перевод.

7 лет назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
TranslationEnRu
Олена 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
153 отзыва
7 лет назад
$45
2 дня
Отличный переводчик. Рекомендую!
Спасибо за работу!
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