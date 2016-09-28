Технический перевод. Китайский язык

нужно pdf файл переписать с помощью языка latex. перевести используя TeXstudio (например). подключить библиографию, формулы, а графики можно картинками.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется технический переводчик китайского языка для перевода документации по системам водоподготовки (документация готовится, объем будет 40-50 тыс. знаков с пробелами). При успешном опыте сотрудничества в дальнейшем будет периодический перевод технический и, возможно, финансовой документации: металлургия, нефтегазовая отрасль, бытовая техника.
Необходимые профессиональные качества:
1. Способность понимать суть текстов и соблюдать специальную терминологию.
2. Грамотность, в т.ч. стилистическая.
3. Пунктуальность и быстрота реакции на запросы.
В ответе прошу обозначить:
1. Наличие опыта работы, связанного с указанными отраслями.
2. Вашу степень занятости в качестве переводчика (полная, частичная).
3. Расценки на перевод в рублях за 1800 знаков с пробелами.
В качестве небольшого теста прошу приложить к ответу перевод на русский следующего текстового фрагмента:
離心泵
注脂步骤：
注意：重新注脂时，轴承座内进入杂质是非常危
险的，必须注意油脂罐注脂器以及接头的清洁。
1.清楚接头的尘污。
2.拆下泵体底部的两个排脂塞子。
3.注入推荐的脂油，直至新鲜的脂油从接头上溢
出，重新旋上排脂塞。
4.确保轴承箱的迷宫油封位于轴承座内，否则应
挤压到位。
Благодарю вас за ответы.
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