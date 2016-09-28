Технический перевод. Китайский язык

Здравствуйте!

Требуется технический переводчик китайского языка для перевода документации по системам водоподготовки (документация готовится, объем будет 40-50 тыс. знаков с пробелами). При успешном опыте сотрудничества в дальнейшем будет периодический перевод технический и, возможно, финансовой документации: металлургия, нефтегазовая отрасль, бытовая техника.

Необходимые профессиональные качества:

1. Способность понимать суть текстов и соблюдать специальную терминологию.

2. Грамотность, в т.ч. стилистическая.

3. Пунктуальность и быстрота реакции на запросы.

В ответе прошу обозначить:

1. Наличие опыта работы, связанного с указанными отраслями.

2. Вашу степень занятости в качестве переводчика (полная, частичная).

3. Расценки на перевод в рублях за 1800 знаков с пробелами.

В качестве небольшого теста прошу приложить к ответу перевод на русский следующего текстового фрагмента:

離心泵

注脂步骤：

注意：重新注脂时，轴承座内进入杂质是非常危

险的，必须注意油脂罐注脂器以及接头的清洁。

1.清楚接头的尘污。

2.拆下泵体底部的两个排脂塞子。

3.注入推荐的脂油，直至新鲜的脂油从接头上溢

出，重新旋上排脂塞。

4.确保轴承箱的迷宫油封位于轴承座内，否则应

挤压到位。

Благодарю вас за ответы.