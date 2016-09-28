Перевод с русского на английский и обратно

Требуется переводчик с русского на английский язык и обратно.

Постоянные небольшие переводы, иногда возможно несколько тысяч знаков. Главное - постоянное наличие онлайн в скайпе для помощи (перевода) в общении с

англоязычными службами, мелких переводов. Я скидываю вам текст на

русском или английском - Вы переводите.

Тематика: деловые переговоры и переписка, IT – разработки. Сотрудничество предполагает длительный срок.

Требование к переводчику: работать нужно качественно, оперативно и

эффективно, т.к. частично переводы – это деловая переписка, а затягивать

с ответом или заставлять ждать нельзя.

Жду от Вас предложения о сотрудничестве, которое будет содержать:

стоимость перевода (может быть как за 1000 знаков (без пробелов), так и

любой другой вид расчета оплаты); способ оплаты; период оплаты (после

каждого обращения, раз в неделю, раз в месяц).