Перевод статей на китайский/японский/португальский

Здравствуйте.

Задание состоит в том, что мне периодически будут требоваться переводы(на указанные языки) для того, чтобы на сайте публиковать.

Ищу низкую цену в расчете на:

- то, что тексты простые (без сложной терминологии и оборотов)

- что буду делать периодические заказы (1-2-3 раза в месяц). В начале точно много будет. А потом минимум раз в месяц буду публиковаться.

Прикрепляю один из текстов.

В заявке указывайте Вашу цену за весь перевод и сроки выполнения.