Перевод с английского на русский юридических соглашений IT тематика

Нужно перевести 6 небольших текстов на русский.

Это Лицензионные Соглашения, Правила Использования и подобные документы, в которых имеет значение смысловая точность перевода. Тексты будут выложены публично на русифицированной версии сайта американского IT проекта.

Общий объем примерно 6200 слов.

Предпочтение отдаем переводчикам с опытом перевода как юридических текстов, так и технических текстов.

Можем обсудить детали по скайпу.

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