Любительский перевод с английского на русский

Перевод китайской новеллы.

Объем очень большой, на несколько месяцев вперед. В новелле около 1000 глав.

В главе как правило до 20тыс.зн.

Перевод любительский, так как ставка очень низкая!!

НО Главное, чтобы был понятен смысл и были окончания правильные.

55 рублей за одну главу

Если больше 15т.зн. в главе, то считаем по знакам исходника: 5,5р./тыс.зн. с пробелами.

Если согласны, пишите. Обсудим условия.