Требуется перевести с англ. на рус. субтитры в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=lA4R84xfLOQ. Здесь показано, где взять текстовый вариант субтитров - http://prnt.sc/dv80cj. В субтитрах встречаются такие вставки: [INAUDIBLE] В данном видео это значит, ...
Срочный перевод на английский (срочно)
Нужен быстрый перевод на английский язык с русского. Текст порядка 200-400 слов. Жду Ваших предложений и цен.
Выбранный исполнитель
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