Перевод субтитров видео

Требуется перевести с англ. на рус. субтитры в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=lA4R84xfLOQ.

Здесь показано, где взять текстовый вариант субтитров - http://prnt.sc/dv80cj.

В субтитрах встречаются такие вставки:

[INAUDIBLE]

В данном видео это значит, что речь не внятная. Если вы можете разобрать, что говорят, просьба перевести.