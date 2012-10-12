elektrolove

Олег elektrolove

 
43 годаУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
modx,сайт дисков, сайт шин, магазин шины,сайт такси

сайты на modx,

сайты и им дисков,

сайт - интернет магазин шин,

сайт такси с заказом

- общение через личку и почту elektrolove40 (@) gmail.com

MODX
Отзывы заказчиков
modx_customize
Дмитрий 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$13
10 баллов
11 лет назад
Cайт на ModX
Справился быстро как будто сам писал код плагина и сниппетов модх - видимо работает хорошо и давно с этой ЦМС. Рекомендую: всегда на связи и отчеты понятные.
четкий подход к вопросам
Ответный отзыв
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