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Отзывы заказчиков
$13
10 баллов
11 лет назад
Справился быстро как будто сам писал код плагина и сниппетов модх - видимо работает хорошо и давно с этой ЦМС. Рекомендую: всегда на связи и отчеты понятные.
Ответный отзыв
четкий подход к вопросам
Веб-программирование
1 отзыв
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