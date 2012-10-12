вот исходники https://docs.google.com/open?id=1kcd1v9Zaae4zXMYGF0ZEtuzVroCXbsF03TB3DuXU5FUC-JtPPe1ZwFDRcjFD сам сайт уже есть нужно отверстать кнопки. и само содержание статьи. (оформление картинками статей) работу брал уже один верстальщик. ...
HTML-верстка
Нужен высокопрофессиональный html верстальщик для исправления ошибок верстки, это в основном последовательность слоев (z-index).
Ссылку на страницу, требующую доработки, продемонстрирую для оценки объема работ претендентам с хорошим портфолио.
p.s.: просьба при ответе приложить ссылки на ЖИВЫЕ проекты, подтверждающие высокий уровень владения версткой.
Заявки фрилансеров
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