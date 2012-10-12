HTML-верстка

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Закрыт18 заявок348 просмотров

Нужен высокопрофессиональный html верстальщик для исправления ошибок верстки, это в основном последовательность слоев (z-index).

Ссылку на страницу, требующую доработки, продемонстрирую для оценки объема работ претендентам с хорошим портфолио.

p.s.: просьба при ответе приложить ссылки на ЖИВЫЕ проекты, подтверждающие высокий уровень владения версткой.

HTML
13 лет назад
JuliaSp
Юлия 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
18 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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