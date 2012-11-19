Нужен высокопрофессиональный html верстальщик для исправления ошибок верстки, это в основном последовательность слоев (z-index). Ссылку на страницу, требующую доработки, продемонстрирую для оценки объема работ претендентам с хорошим портфолио. p.s.: просьба при ...
Сверстать одну страничку, поставить на Джумлу
сверстать одну страничку простую форма обратной связи (landing page) поставить на джумлу срочно.
если есть вопросы пишите пожалуйста в скайп brndcrte
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