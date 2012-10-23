Изменить внешний вид онлайн-консультанта

http://www.est-cert.ru/test

1. Все надписи должны быть по-русски.

2. Во вложении картинка - как должен выглядеть онлайн-консультант.

3. Закладка должна быть справа на 2/3 высоты (ближе к верху).

4. Цветовое решение (вместо рыжего- светло-фиолетовый- как цвет карты России справа)

5. Внизу есть значки: Другие способы связи

-Обратный звонок (ссылка на раздел на сайте)

-Скайп

-e-mail

-icq

6. Он должен появляться на том месте,где он расположен на картинке и убираться при нажатии Закрыть в правый "бок"сайта на высоте примерно 2/3 от верха листа.

Нужно сделать сегодня до позднего вечера.

Изменения функционала не требуется, программирование не требуется.