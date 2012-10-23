Изменить внешний вид онлайн-консультанта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки196 просмотров

http://www.est-cert.ru/test

1. Все надписи должны быть по-русски.

2. Во вложении картинка - как должен выглядеть онлайн-консультант.

3. Закладка должна быть справа на 2/3 высоты (ближе к верху).

4. Цветовое решение (вместо рыжего- светло-фиолетовый- как цвет карты России справа)

5. Внизу есть значки: Другие способы связи

-Обратный звонок (ссылка на раздел на сайте)

-Скайп

-e-mail

-icq

6. Он должен появляться на том месте,где он расположен на картинке и убираться при нажатии Закрыть в правый "бок"сайта на высоте примерно 2/3 от верха листа.

Нужно сделать сегодня до позднего вечера.

Изменения функционала не требуется, программирование не требуется.

13 лет назад
9998494
Игорь 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

timaxphp
Артем 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$50
2 дня
Всё OK. Работа выполнена хорошо.
Буду рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

timaxphp
Артем 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад

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