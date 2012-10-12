Верстка 10-страничного интернет-магазина

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок226 просмотров

Верстка интернет-магазина техники 10 страниц. Верстка резиновая, блочная с соблюдением всех стандартов.(ie7+, opera, chrome, safari, mozilla) Верстка нужна 24 октября. Цена за все страницы. 10 шт. в приложении влезли не все, 4 страницы для примера.

13 лет назад
UrPoPoV
Юрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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