Верстка и установка на хост простенького сайта

Нужно сверстать и поставить на хост простенький сайт, хостинг на ваш выбор не дорогой и надежный. Макет в псд формате имееться. Все подробности исполнителю.

Заявки без портфолио не рассматриваються, мегацены тоже пролетают. Если реализуете все как надо будут еще проекты, тоесть расче на постоянное сотрудничество.