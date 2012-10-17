Нужен высокопрофессиональный html верстальщик для исправления ошибок верстки, это в основном последовательность слоев (z-index). Ссылку на страницу, требующую доработки, продемонстрирую для оценки объема работ претендентам с хорошим портфолио. p.s.: просьба при ...
Верстка и установка на хост простенького сайта
Нужно сверстать и поставить на хост простенький сайт, хостинг на ваш выбор не дорогой и надежный. Макет в псд формате имееться. Все подробности исполнителю.
Заявки без портфолио не рассматриваються, мегацены тоже пролетают. Если реализуете все как надо будут еще проекты, тоесть расче на постоянное сотрудничество.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $60
Верстка интернет-магазина техники 10 страниц. Верстка резиновая, блочная с соблюдением всех стандартов.(ie7+, opera, chrome, safari, mozilla) Верстка нужна 24 октября. Цена за все страницы. 10 шт. в приложении влезли не все, 4 страницы для примера.Закрыт13 лет назад
- $50
сверстать одну страничку простую форма обратной связи (landing page) поставить на джумлу срочно. если есть вопросы пишите пожалуйста в скайп brndcrteЗавершен13 лет назад
- $50
http://www.est-cert.ru/test 1. Все надписи должны быть по-русски. 2. Во вложении картинка - как должен выглядеть онлайн-консультант. 3. Закладка должна быть справа на 2/3 высоты (ближе к верху). 4. Цветовое решение (вместо ...Завершен13 лет назад
- $120
Необходимо сверстать внутренние страницы.Завершен13 лет назад
- $1700
Необходимо обновить сайт проверки доступности доменов на Ajax. Сверстать новый дизайн клиенсткой и админской части, встроить его в существующий парсер и дописать/настроить парсинг некоторых зон. Так же написать админку для управления языками, ценами на доменные ...Закрыт13 лет назад
Необходимо сверстать одну страницу (промо сайта) по заданному макету (psd). Главное требование - высокий уровень оптимизации с использованием css. Желателен также опыт работы с javascript, т.к. впоследствии нужно будет наполнить страницу небольшим кол-вом анимации. Макет ...HTML-верстка22 заявкиЗакрыт13 лет назад
вот исходники https://docs.google.com/open?id=1kcd1v9Zaae4zXMYGF0ZEtuzVroCXbsF03TB3DuXU5FUC-JtPPe1ZwFDRcjFD сам сайт уже есть нужно отверстать кнопки. и само содержание статьи. (оформление картинками статей) работу брал уже один верстальщик. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сверстать две страницы. Цена договорная. Примерные шаблоны прикладываю (это прототипы, оригинал на psd). ВАЖНО: 1. Чтобы корректно отражался для телефонов и смартфонов. Блоки с текстом рецептов в ряд, ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать верстку одной страницы. Общий вид страницы прилагается. Ваши предложения и сроки отписываете в проекте.Закрыт13 лет назад