Верстка и установка на хост простенького сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок227 просмотров

Нужно сверстать и поставить на хост простенький сайт, хостинг на ваш выбор не дорогой и надежный. Макет в псд формате имееться. Все подробности исполнителю.

Заявки без портфолио не рассматриваються, мегацены тоже пролетают. Если реализуете все как надо будут еще проекты, тоесть расче на постоянное сотрудничество.

13 лет назад
svetkabucko
Светлана 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

ILSITSolution
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$40
1 день
Андрей профессионал своего дела, внимателен к деталям, а про оперативность вообще слов нету. В дальнейшем работаю только с ним, всем рекомендую!
Очень хороший и ответственный заказчик, было приятно работать, не сложная работа = достойная оплата, все на высоте, рекомендую.

Заявки фрилансеров

ILSITSolution
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад

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