Нужно доработать шаблон на InstantCMS. Необходимо устранение косяков в основном шаблоне(сменить иконки, выдернув их из psd макета, подредактировать сетку, сделать нормальный переход фона и др.), небольшое программное изменение модулей FAQ, универсальный каталог под нужды сайта, ...
Доработать вёрстку под Netcat
Необходимо качественно доаботаь вёрстку
сроки поджимают, но качество важнее!
Заявки фрилансеров
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