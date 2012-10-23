Отверстать 5 несложных страниц в HTML

Добрый день, коллеги.

Нужно отверстать несколько несложных макетов внутренних страниц. Есть существующий сайт, где верстка уже готова и сайт работает. Мы нарисовали 4 внутренние страницы + изменили немного главную.

Получается, нужно внести изменения в главную (пара элементов) и отверстать дополнительно 4 внутренних страницы.

Мне от Вас нужно получить 5 шаблонов в HTML. Максимальная кроссбраузерность (IE7 тоже) и валидность.

Прошу Вас указать сроки и стоимость исполнения заказа. Выбирать буду по портфолио\срокам\цене.

С уважением.