Отверстать 5 несложных страниц в HTML

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок298 просмотров

Добрый день, коллеги.

Нужно отверстать несколько несложных макетов внутренних страниц. Есть существующий сайт, где верстка уже готова и сайт работает. Мы нарисовали 4 внутренние страницы + изменили немного главную.

Получается, нужно внести изменения в главную (пара элементов) и отверстать дополнительно 4 внутренних страницы.

Мне от Вас нужно получить 5 шаблонов в HTML. Максимальная кроссбраузерность (IE7 тоже) и валидность.

Прошу Вас указать сроки и стоимость исполнения заказа. Выбирать буду по портфолио\срокам\цене.

С уважением.

HTML
13 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

hambat
Хамбат 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$50
2 дня
Спасибо за хорошую работу. Буду обращаться еще. Понравилось, как человек держит свое слово по срокам и относится с пониманием к доработкам.
Джон отличный заказчик! четко пояснил что нужно сделать! внес предоплату! после того как проверили проект и я внес незначительные правки была оплачена полная сумма! Было приятно иметь дело с таким человеком! РЕКОМЕНДУЮ

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hambat
Хамбат 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад

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