Правки на CMS Joomla

И так есть интернет-магазин и есть такие задачи:

1. при клике на кнопку купить, всплывает окно, при котором раньше были уведомление, «товар добавлен в корзину», либо «товара нет в наличии» — сейчас ето очень криво работает.

2. работает криво поиск, и так же в поиск нужно ввести новый параметр «поиск по размерам» которого сейчас нету

кто исправит ети ошибки за сколько времени и сколько денег хотите?

всем кандидатам дам имя сайта… пишите

оплата по факту сделанной работы…