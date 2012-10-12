Нужно выполнить валидную верстку для сайта. Три страницы, верстка не сложная. на HTML4. Страницы для верстки во вложении. Так все три страницы в .psd формате не загрузились, был привешен максимальный размер, который ...
Правки на CMS Joomla
И так есть интернет-магазин и есть такие задачи:
1. при клике на кнопку купить, всплывает окно, при котором раньше были уведомление, «товар добавлен в корзину», либо «товара нет в наличии» — сейчас ето очень криво работает.
2. работает криво поиск, и так же в поиск нужно ввести новый параметр «поиск по размерам» которого сейчас нету
кто исправит ети ошибки за сколько времени и сколько денег хотите?
всем кандидатам дам имя сайта… пишите
оплата по факту сделанной работы…
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40HTML-верстка11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо сверстать страницу по дизайну (прилагается) и вставить ее в шаблон юми.Закрыт13 лет назад
- $100
Необходимо качественно доаботаь вёрстку сроки поджимают, но качество важнее!Закрыт13 лет назад
- $100
Нужно доработать шаблон на InstantCMS. Необходимо устранение косяков в основном шаблоне(сменить иконки, выдернув их из psd макета, подредактировать сетку, сделать нормальный переход фона и др.), небольшое программное изменение модулей FAQ, универсальный каталог под нужды сайта, ...Закрыт13 лет назад
- $30
Здравствуйте! Есть готовая верстка, нужно: 1. подключить и настроить скрипт полосы прокрутки, или изменить существующий 2. подключить и настроить скрипт вертикального слайдера 3. + еще мелкие правкиHTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Переделать шаблоны под cms Satus: отрезать лишнее, привести в нормальный внешний вид, вставить метки - %HOME% и другие. Главное, чтобы все плюшки работали: меню, вывод анонсов и все остальные. 15 штук, может больше, указывайте стоимость. ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо сверстать страницу по дизайну (прилагается) и вставить ее в шаблон юми.Завершен13 лет назад
Нужно сверстать главную страничку сайта.HTML-верстка11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $70
Нужно сверстать 3 страницы срочно! К утру Подробнее при переписке, при успешном выполнении проекта - дальнейшее сотрудничествоЗавершен13 лет назад
- $50
Здравствуйте верстальщики! Есть готовый дизайн и шаблон на его. Нужно просто напросто его реализовать, т.е. вам не нужно заново прописывать, расположение компонентов, уже все готово ваша задача "перекрасить": поменять цвета, картинки. ...Закрыт13 лет назад