Перенос шаблона joomla 1.5 на 2.5

Если Вы доверите свое задание Михаилу, то сделаете правильный выбор. Человек ответственный, в спорных вопросах принимает сторону заказчика, что сейчас редкость. Свое дело знает очень хорошо и работу делает качественно, адекватен. Как пример, было задание перенести шаблон для новую версию cms. Михаил сделал всю необходимую работу, но уже после расчета нашлось пару моментов, которые как бы и не относились к заданию, но и не позволяли нормально работать. Миша бесплатно все исправил, хотя мог этого и не делать, за что ему большое спасибо. Рекомендую!