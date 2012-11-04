Перенос шаблона joomla 1.5 на 2.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок139 просмотров

Сабж.

Нужно адаптировать шаблон от Joomla 1.5 на Joomla 2.5

Шаблон называется Phoenicies, взять можно здесь

http://www.webfisher.ru/images/stories/shablony-joomla/portfolio/phoenicies.zip

Предпочтение - оптимальная цена задания

Joomla
13 лет назад
azter
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ProgPHP
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$27
1 день
Если Вы доверите свое задание Михаилу, то сделаете правильный выбор. Человек ответственный, в спорных вопросах принимает сторону заказчика, что сейчас редкость. Свое дело знает очень хорошо и работу делает качественно, адекватен. Как пример, было задание перенести шаблон для новую версию cms. Михаил сделал всю необходимую работу, но уже после расчета нашлось пару моментов, которые как бы и не относились к заданию, но и не позволяли нормально работать. Миша бесплатно все исправил, хотя мог этого и не делать, за что ему большое спасибо. Рекомендую!
Можно смело доверять человеку. Работа была оплачена вовремя. В спорных вопросах всегда можно договориться: не улаживался в сроки, но заказчик пошел на встречу, за что очень благодарен. Если предложит работу - соглашайтесь, не подведет!

Заявки фрилансеров

ProgPHP
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка под ДЛЕ9.5

    $50

    Необходимо кроссбраузерно сверстать под ДЛЕ9.5 JPG - в приложении к проекту. PSD вышлю на email. Оплата - QIWI, Webmoney. Бюджет 1500 руб. Без предоплаты. Срок: три дня с момента выбора ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Правки на CMS Joomla

    И так есть интернет-магазин и есть такие задачи: 1. при клике на кнопку купить, всплывает окно, при котором раньше были уведомление, «товар добавлен в корзину», либо «товара нет в наличии» — сейчас ...

    Joomla
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка сайта

    $40

    Нужно выполнить валидную верстку для сайта. Три страницы, верстка не сложная. на HTML4. Страницы для верстки во вложении. Так все три страницы в .psd формате не загрузились, был привешен максимальный размер, который ...

    HTML
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать шаблон на instantcms

    $100

    Нужно доработать шаблон на InstantCMS. Необходимо устранение косяков в основном шаблоне(сменить иконки, выдернув их из psd макета, подредактировать сетку, сделать нормальный переход фона и др.), небольшое программное изменение модулей FAQ, универсальный каталог под нужды сайта, ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка сайта

    $30

    Здравствуйте! Есть готовая верстка, нужно: 1. подключить и настроить скрипт полосы прокрутки, или изменить существующий 2. подключить и настроить скрипт вертикального слайдера 3. + еще мелкие правки

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переделать шаблоны под Satus

    Переделать шаблоны под cms Satus: отрезать лишнее, привести в нормальный внешний вид, вставить метки - %HOME% и другие. Главное, чтобы все плюшки работали: меню, вывод анонсов и все остальные. 15 штук, может больше, указывайте стоимость. ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад