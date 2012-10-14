Нужен специалист по работе с wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок186 просмотров

Требуется специалист по работе с wordpress.

На сайте требуется добавлять модули, редактировать и править информацию.

WordPress
13 лет назад
clubsnn
Антон 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

pascha151
52 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$10
1 день
Очень доволен работой. Быстро и оперативно все сделал.
Плодотворное сотрудничество, задания просты и понятны. работаем.

Заявки фрилансеров

pascha151
52 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
13 лет назад

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