Сверстать 15-страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок299 просмотров

Есть 15-пустых страниц .

К примеру вот пустая страничка http://flagshtoki.com/flagshtoki-winder-2.htm

Исходник-макет в PDFе http://flagshtoki.com/wp-content/uploads/pdf/Prise-Winder.pdf

Могу предоставить исходники по которым делался каталог-прайс который в PDFе (word,jpeg).

WordPress
13 лет назад
Farest
Фарход 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

korg
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$50
5 дней
Сергей сделал все на высшем уровне! Выполнил даже лучше. Я очень доволен. Буду и впредь с ним сотрудничать.
Приятно было работать, очень хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

korg
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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