Есть государственный сайт (работающий) на него надо установить новый шаблон и сделать незначительные изменения в расположении баннеров. Шаблон http://www.freecsstemplates.org/preview/boldness/ Скачать его можно здесь http://www.freecsstemplates.org/download/zip/boldness/ Сроки выполнения и стоимость?
Сверстать 15-страниц
Есть 15-пустых страниц .
К примеру вот пустая страничка http://flagshtoki.com/flagshtoki-winder-2.htm
Исходник-макет в PDFе http://flagshtoki.com/wp-content/uploads/pdf/Prise-Winder.pdf
Могу предоставить исходники по которым делался каталог-прайс который в PDFе (word,jpeg).
Выбранный исполнитель
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