Нужна верстка сайта

Фикс от 1280 и выше, валидность-кроссбраузерность, предоплата, полная оплата после тестирования и приема работы. Внимательно смотрите макеты, там есть еще пара страниц в скрытых слоях - жду оценок. По деньгам желательно $150. Сроки - макс. неделя. Если отзывов мало - не пишите.

Есть следующие трудности: макет сделан под 1280, но при 1024 сайт тоже должен нормально отображаться без горизонтальной прокрутки. Поэтому делать придется примерно как на этом сайте http://www.vremyan.ru/ - т.е. при уменьшении разрешения (или просто сжатия окна браузера), большая картинка пропорционально уменьшается.

Ссылка на макеты в псд http://sujdenie.ru/psd.rar