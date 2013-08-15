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Моя специализация:
1. Поисковое продвижение сайтов в Яндекс.
Более подробно на сайте: https://seoya.ru
2. Контекстная реклама.
(Создание и ведение Яндекс директ.)
Дополнительно:
1. Дизайн + верстка дизайна.
2. Сайт под ключ.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия171 просмотр
- Страхование207 просмотров
- Юрист234 просмотра
- Свадьба180 просмотров
- Лом183 просмотра
- Выкуп авто188 просмотров
- Без названия157 просмотров
- Автосервис177 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
10 лет назад
Большое спасибо, все понятно и подробно объяснил. Работа выполнена в установленные сроки.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Понятно поставил цель.
$150
10 баллов
10 лет назад
Специалист своего дела!
Ответный отзыв
Спасибо Вам огромное за задание. Надеюсь еще обратитесь ко мне. Заказчик очень грамотный и рассудительный.
$100
10 баллов
10 лет назад
Очень понравился стиль работы.Все объяснил и сделал.Остался доволен.
Ответный отзыв
Спасибо за интересную работу. Надеюсь еще смогу помочь. Очень вежливый заказчик.
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва
от $270
от 30 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
1 отзыв
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $500
от 8 дней
нет рейтинга