clubsnn

Антон Измайлов clubsnn

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

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Моя специализация:

1. Поисковое продвижение сайтов в Яндекс.

Более подробно на сайте: https://seoya.ru

2. Контекстная реклама.

(Создание и ведение Яндекс директ.)

Дополнительно:

1. Дизайн + верстка дизайна.

2. Сайт под ключ.

Портфолио
Отзывы заказчиков
misha8766
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Разработка рекламной кампании
Большое спасибо, все понятно и подробно объяснил. Работа выполнена в установленные сроки.
Отличный заказчик. Понятно поставил цель.
Ответный отзыв
yourvision
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Создание кампании в Яндекс директ
Специалист своего дела!
Спасибо Вам огромное за задание. Надеюсь еще обратитесь ко мне. Заказчик очень грамотный и рассудительный.
Ответный отзыв
OlegSta
Олег 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Оптимизация главной страницы сайта
Очень понравился стиль работы.Все объяснил и сделал.Остался доволен.
Спасибо за интересную работу. Надеюсь еще смогу помочь. Очень вежливый заказчик.
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва
от $270
от 30 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
1 отзыв
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $500
от 8 дней
нет рейтинга